Российская прыгунья в высоту Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы в помещении

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступающая на международных турнирах в нейтральном статусе, победила на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Глазго.

26-летняя спортсменка показала результат 2,01 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,99), третьей - представительница Литвы Айрине Пальшите (1,97).

Ласицкене стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году. Также она является двукратной чемпионкой мира. В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в закрытом помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ей принадлежит второй результат по продолжительности победной серии на женских турнирах по прыжкам в высоту, в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018-го спортсменка выиграла 45 стартов.

Чемпионат Европы в помещении завершится позднее в воскресенье.