Победительница зимнего ЧЕ в прыжках с шестом Сидорова была уверена в своей победе

ГЛАЗГО /Великобритания/, 3 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница зимнего чемпионата Европы в прыжках с шестом Анжелика Сидорова вышла на старт полностью уверенной в своих силах. Об этом Сидорова сообщила ТАСС.

Для победы 27-летней спортсменке, выступающей в нейтральном статусе, оказалось достаточно преодолеть высоту 4,85 метра. После того, как Сидорова обеспечила себе победу, она пыталась преодолеть высоту 4,92 метра и установить личный рекорд, однако все три попытки завершились неудачно. Второе место заняла британка Холли Брэдшоу (4,75), третьей стала Николета Кирьякопулу из Греции (4,65).

"Утром Маша Ласицкене (двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту - прим. ТАСС) плела мне косички. Она мне еще в Остраве, когда я выиграла Континентальный кубок, плела их, и я решила сейчас не менять традицию. Я с утра встала, чувствовала себя прекрасно и знала, что все будет хорошо", - сказала она.

"Я могла сегодня взять 4,92 и улучшить свой рекорд. И если бы я шла на попытку в борьбе, то все могло бы получиться, а так я немного расслабилась уже. Когда британка перенесла высоту на 4,85, то я понимала, что она хотела меня выбить из колеи, и я тоже волновалась. Ведь, это уже серьезная высота, которую не каждый раз с первой попытки можно взять, но все оказалось удачно для меня", - добавила она.

Ровно год назад Сидорова выиграла серебро чемпионата мира в помещении. "Не скажу, что стала чувствовать себя уверенней. После того дня столько всего произошло, в том числе и неудачи", - отметила она.