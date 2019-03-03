Буллит Овечкина принес "Вашингтону" победу в матче НХЛ с "Рейнджерс"

ТАСС, 4 марта. "Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время матча и овертайм завершились вничью - 2:2. Шайбы в составе "Вашингтона" забросили Карл Хагелин (3-я минута) и Андре Бураковски (10), у хозяев шайбами отметились Райан Строум (1) и российский нападающий Павел Бучневич (35). Для Бучневича эта шайба стала 13-й в 48 сыгранных матчах сезона, также в его активе 13 результативных передач. Российский голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 37 бросков по своим воротам и был признан второй звездой встречи.

Клубы не смогли выявить победителя в овертайме, победу "Вашингтону" принес точный бросок капитана команды российского форварда Александра Овечкина в серии послематчевых буллитов.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 66 встречах, "Рейнджерс" с 65 баллами в 65 матчах идут 13-ми. В следующем матче "Вашингтон" 7 марта сыграет в гостях с "Филадельфией", днем ранее "Рейнджерс" проведет выездную встречу с "Далласом".