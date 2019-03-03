Ласицкене расстроена тем, что не могла отпраздновать победу на ЧЕ с флагом России

ГЛАЗГО /Великобритания/, 4 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Победительница зимнего чемпионата Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене рада своему успеху, но в тоже время расстроена тем, что не может отпраздновать свое достижение с российским флагом в руках. Об этом Ласицкене рассказала ТАСС.

Российские легкоатлеты из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики уже не первый год вынуждены выступать на международных стартах в нейтральном статусе.

"Ситуация, когда я не могу отпраздновать победу, пробежав по стадиону с флагом своей страны, огорчает и очень надоела. Но главное сейчас для меня - не вешать нос", - заметила Ласицкене.

26-летняя спортсменка показала результат 2,01 метра. Второй стала украинка Юлия Левченко (1,99), третьей - представительница Литвы Айрине Пальшите (1,97). Ласицкене стала двукратной победительницей чемпионатов Европы в помещении, ранее она одерживала победу на турнире в 2015 году.

"Если в целом подводить итоги сезона, то он был коротким и успешным. Я сумела повторить личный рекорд, выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. Задача, которая стояла передо мной, выполнена, и я со спокойной душой ухожу на отдых. Хотелось, конечно, прыгнуть на 2,05, но не получилось сегодня", - заключила собеседница ТАСС.

В 2018 году россиянка выиграла все крупные старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в закрытом помещении в Бирмингеме, летнее европейское первенство в Берлине, финал Бриллиантовой лиги и Континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ей принадлежит второй результат по продолжительности победной серии на женских турнирах по прыжкам в высоту, в период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2018-го спортсменка выиграла 45 стартов.