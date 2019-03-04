Российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Алиса Жамбалова победила в гонке преследования на 5 км свободным стилем на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. 24-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 12 минут 42,9 секунды.

Второй стала россиянка Екатерина Смирнова (отставание 0,7 секунды), бронзу завоевала россиянка Яна Кирпиченко (+9,0). Татьяна Алешина заняла пятое место (+35,6), Полина Некрасова - шестое (+53,8), Кристина Кускова - седьмое (+59,7).

В индивидуальной гонке, которая прошла 3 марта, Жамбалова также завоевала золото, а Смирнова и Кирпиченко серебро и бронзу соответственно.

На взрослом уровне Жамбалова становилась серебряным призером чемпионата России в 2014 году в эстафете, в 2017 году на национальном чемпионате она завоевала серебро в скиатлоне. С 2012 года спортсменка выступает в Кубке мира в составе сборной России. Лучшим ее результатом на этапах Кубка мира является пятое место в классическом спринте. Жамбалова принимала участие в Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане, лучшим ее результатом на Играх является 15-е место в гонке на 30 км классическим стилем.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 15 медалей: пять золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. На второй строчке идет команда Швейцарии (1-1-1), на третьей - сборная Канады (1-0-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.