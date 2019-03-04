Лыжница Жамбалова из-за усталости не загадывает о третьем золоте Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Двукратная победительница Универсиады в Красноярске в лыжных гонках Алиса Жамбалова так устала в двух первых гонках, что не берется загадывать о третьей медали высшей пробы, хотя и побежит в среду спринт. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

"Мы выступаем второй день подряд, без отдыха, это очень чувствуется, устала, мышцы дают о себе знать, - рассказала Жамбалова. - Мы шли втроем, заменяли друг друга по ходу трассы, хорошо сработали. Хотя, понятно, что кто-то должен был выиграть, никто не хотел уступать - все решилось на финише. Видимо, у меня чуть побольше сил осталось".

"Сегодня у меня не было уверенности в победе, понимала только, что останусь в тройке, но все само собой сложилось, я очень рада, но усталость берет свое. Поэтому я не загадываю о третьем золоте, но послезавтра я выйду на спринт", - рассказала спортсменка.

По ходу гонки Жамбалова понимала, что все соперницы не до конца восстановились после первого старта: "Когда соперник в трех секундах от тебя, это слышно, и мысль была одна - только не упусти. Мы вместе тренируемся, уже знаем друг друга, и по движениям стало понятно - все тоже устали после вчерашней гонки, и от этого стало полегче, удалось переключиться и выдать последний километр".