Второе серебро Универсиады придает сил и мотивации лыжнице Смирновой на дальнейшие старты

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Второе серебро, завоеванное на Универсиаде в Красноярске российской лыжницей Екатериной Смирновой, мотивирует спортсменку на новые победы. Об этом Смирнова рассказала журналистам после гонки преследования на дистанции 5 км, где российские спортсменки второй день подряд заняли весь пьедестал.

"Универсиада - это мой первый международный старт, я чувствую большую ответственность за команду, которую здесь представляю. Сейчас я не вхожу в состав сборной России, хотя, конечно, мечтаю в нее когда-нибудь попасть, но для этого нужно успешно выступать на чемпионате России. И вот такие старты, как Универсиада, мотивируют, добавляют уверенности и еще больше желания выигрывать", - рассказала 22-летняя Смирнова.

Ощутить атмосферу Универсиады спортсменке пока не удается в полной мере. "Здесь так много всего нового, столько людей, я жду, когда можно будет спокойно прогуляться по деревне, поиграть с собаками, которые в ней живут, пока видела их только на фотографиях. Но сейчас надо беречь энергию, веселиться рано - я стараюсь перед гонками сосредоточиваться", - поделилась лыжница.

Всемирные студенческие игры завершатся в Красноярске 12 марта.