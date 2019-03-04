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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Российские лыжники заняли весь пьедестал в гонке преследования на Универсиаде

Золото выиграл Иван Якимушкин, серебро досталось Антону Тимашову, бронза у Ивана Кириллова
Антон Тимашов, Иван Якимушкин и Иван Кириллов Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Антон Тимашов, Иван Якимушкин и Иван Кириллов
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин победил в гонке преследования на 10 км на Универсиаде в Красноярске.

Россиянин преодолел дистанцию за 23 минуты 3,5 секунды. Второе место занял россиянин Антон Тимашов (отставание - 11,8 секунды), третье его соотечественник Иван Кириллов (+12,0). Россиянин Илья Порошкин занял четвертое место (+49,6), Кирилл Киливнюк - пятое (+1.01,0), Андрей Собакарев - шестое (+1.02,4).

В воскресенье Якимушкин завоевал золото в индивидуальной гонке, Тимашов и Кириллов - серебро и бронзу соответственно.

22-летний Якимушкин является двукратным чемпионом мира среди юниоров (2015 год - в эстафете, 2016 год - в масс-старте на 15 км), также в его активе две серебряные (2015 год - скиатлон, 2016 год - эстафета) и бронзовая (2018 год - индивидуальная гонка на 15 км) награды юниорских мировых первенств. В 2018 году стал чемпионом России по лыжным гонкам в эстафете.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. На втором месте идет команда Швейцарии (1-1-1), на третьем - сборная Канады (1-0-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия78621
2Швейцария1113
3Канада1012
4Австрия1001
4Белоруссия1001
5Китай0101
5Чехия0101
8Япония0011
8Казахстан0011
8Швеция0011
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