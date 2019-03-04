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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Биатлонистка Гербулова завоевала золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно
Наталья Гербулова Пресс-служба Универсиады-2019
Описание
Наталья Гербулова
© Пресс-служба Универсиады-2019

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 10,6 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова (отставание - 1 минута 5,3 секунды; четыре промаха) и Елена Чиркова (+1.13,9; 2) соответственно. Россиянка Тамара Воронина заняла четвертое место (+1,17,8; 2), Елизавета Каплина - пятое (1.30,2;3), Эмма Тимербулатова - шестое (+3.00,4; 3).

Гербулова является чемпионкой мира по летнему биатлону среди юниоров 2016 года, двукратным бронзовым призером первенства, также она становилась серебряным призером юниорского чемпионата мира. Дважды она побеждала на чемпионате России, один раз становилась серебряным призером, три раза - бронзовым. Одержала две победы на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. На втором месте идет команда Швейцарии (1-1-1), на третьем - сборная Канады (1-0-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия78621
2Швейцария1113
3Канада1012
4Австрия1001
4Белоруссия1001
5Китай0101
5Чехия0101
8Япония0011
8Казахстан0011
8Швеция0011
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