Биатлонистка Гербулова завоевала золото в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Гербулова победила в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске.

23-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 46 минут 10,6 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова (отставание - 1 минута 5,3 секунды; четыре промаха) и Елена Чиркова (+1.13,9; 2) соответственно. Россиянка Тамара Воронина заняла четвертое место (+1,17,8; 2), Елизавета Каплина - пятое (1.30,2;3), Эмма Тимербулатова - шестое (+3.00,4; 3).

Гербулова является чемпионкой мира по летнему биатлону среди юниоров 2016 года, двукратным бронзовым призером первенства, также она становилась серебряным призером юниорского чемпионата мира. Дважды она побеждала на чемпионате России, один раз становилась серебряным призером, три раза - бронзовым. Одержала две победы на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 21 медаль: семь золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. На втором месте идет команда Швейцарии (1-1-1), на третьем - сборная Канады (1-0-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.