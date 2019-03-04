Зайцева: Академия биатлона в Красноярске сможет принимать соревнования высшего ранга

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что Академия биатлона в Красноярске в будущем сможет принимать соревнования высшего ранга. Об этом она рассказала журналистам.

В Академии биатлона проходят соревнования Универсиады. В понедельник в индивидуальной гонке на 15 км победу одержала Наталья Гербулова, второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно. Все спортсменки допустили промахи во время стрельбы.

"Предполагала, что какие-то коррективы могут внести иностранные спортсменки - биатлонистки из Франции, Чехии, но, посмотрев на них, видно, что наши девочки все равно сильнее. Сегодня победила Наталья Гербулова, думаю, дальше россиянки продолжат соревноваться друг с другом. Погода сегодня для стрельбы была сложной, сначала говорили, что штиль, но потом начал поддувать ветер, это повлияло на стрельбу, отсюда эти промахи. По скорости Гербулова выиграла полторы минуты, дальше должна продолжать в том же духе", - считает Зайцева.

"По трассе пока не ходила, рельеф не могу оценить, но видно, что это хорошая трасса, которая идеально подходит для тренировок и соревнований. Здорово, что у нас в России есть такие места. Это первые соревнования такого уровня здесь, но в будущем нужно подавать заявки на проведения турниров высшего ранга", - добавила Зайцева.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.