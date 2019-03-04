Российский лыжник Якимушкин рассчитывает завоевать третье золото на Универсиаде

"Со вторым золотом морально уже легче, - рассказал 22-летний спортсмен. - Кое-какие планы на Универсиаду мы строили, они уже выполнены. Все это позволяет готовиться и выступать с более спокойной душой. Буду надеяться на третье золото", - рассказал Якимушкин.

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Иван Якимушкин ставит перед собой цель завоевать третью золоту медаль на Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

"Гонка сложилась сегодня чуть сложнее, чем могло показаться: думал, что ребята начнут играть в кошки-мышки, караулить друг друга на финише, но получилось иначе - они шли за мной и работали, - сказал лыжник. - Думал, что равноценно начну и потом стану добавлять, а в итоге пришлось постоянно держать достаточно высокий темп, чтобы контролировать процесс, чтобы не подпускать к себе соперника близко и не впадать в панику".

"Старался отойти от соперника - опережал на 15 секунд, это достаточно близкая дистанция, а спортсмену всегда легче, когда он видит спину соперника. Так что приходилось уходить на комфортное состояние. Мы знаем друг друга достаточно хорошо, Ваня (Кириллов, занял третье место в гонке преследования - прим. ТАСС) знает, что у Антона (Тимашов, второе место) слабый финиш и он ждал финишной разборки, а Антон хотел подальше убежать по трассе. В этом и есть сложность - нам перехитрить друг друга намного сложнее, чем иностранных соперников", - отметил Якимушкин.

Впереди день отдыха

Во вторник лыжников ждет день отдыха, в среду спортсмены побегут спринт.

"Спринт я, скорее всего, побегу, но пока рассчитываю отдохнуть. Мы ожидали, что здесь будет непросто - состав нашей сборной более высокого уровня, чем до этого был на Универсиадах, - мы все хотели поучаствовать в домашних Студенческих играх".

22-летний Якимушкин учится нефтяному делу в Тюменском индустриальном университете. "Я совсем не отличник, - признался он. - Хорошо, что мне идут навстречу, учитывая соревновательный график. Так что с университетом я на электронной связи".

Универсиада завершится 12 марта.