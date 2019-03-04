Биатлонистка Мошкова: россиянки будут бороться за медали во всех гонках на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки будут бороться за медали во всех гонках на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Такое мнение журналистам высказала биатлонистка Екатерина Мошкова.

"Трасса и организация на высшем уровне, международные соревнования тут можно проводить беспрепятственно, этапы Кубка Международного союза биатлонистов. Рада, что смогла завоевать медаль, рада за своих однокомандниц. Думаю, в остальных гонках мы тоже поборемся за медали. Чувствую себя хорошо на этой трассе, она рабочая, тут нет мест, где можно было бы отдохнуть, приходиться работать даже на спусках", - сказала Мошкова.

"Я из спортивной семьи, мои родители - мастера спорта СССР по лыжным гонкам. Смотря на них, я тоже захотела стать спортсменкой, начала заниматься биатлоном достаточно поздно - лет в 11-12. До этого я занималась другими видами спорта, но в итоге биатлон все же покорил мое сердце", - добавила Мошкова.

Универсиада завершится 12 марта.