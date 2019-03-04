Гербулова: российские биатлонистки справились с эмоциями в индивидуальной гонке

Гербулова победила в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно.

"Впечатления замечательные, я красноярская спортсменка и очень рада, что не подвела свой регион. Мы сегодня втроем на пьедестале, спасибо тем, кто верил в нас, - отметила Гербулова. - Самая главная борьба для спортсмена - это борьба с самим с собой, ты выходишь на старт и борешься со своими эмоциями. Сегодня мы смогли побороть себя и справились все втроем".

"У меня не было выбора - заниматься биатлоном или нет. Мой отец - заслуженный тренер России по биатлону, мать - тренер высшей категории, сейчас она тренирует маленьких детей, старший брат тоже тренер по биатлону, он работает на Камчатке. У нас биатлонная династия", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.