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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Гербулова: российские биатлонистки справились с эмоциями в индивидуальной гонке

Спортсменка отметила, что у нее не было выбора - заниматься биатлоном или нет

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Биатлонистки сборной России смогли побороть эмоции в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Такое мнение журналистам высказала россиянка Наталья Гербулова.

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Гербулова победила в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно.

"Впечатления замечательные, я красноярская спортсменка и очень рада, что не подвела свой регион. Мы сегодня втроем на пьедестале, спасибо тем, кто верил в нас, - отметила Гербулова. - Самая главная борьба для спортсмена - это борьба с самим с собой, ты выходишь на старт и борешься со своими эмоциями. Сегодня мы смогли побороть себя и справились все втроем".

"У меня не было выбора - заниматься биатлоном или нет. Мой отец - заслуженный тренер России по биатлону, мать - тренер высшей категории, сейчас она тренирует маленьких детей, старший брат тоже тренер по биатлону, он работает на Камчатке. У нас биатлонная династия", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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