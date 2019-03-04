Австрийская горнолыжница Гфререр завоевала золото в комбинации на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр заняла первое место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.
По сумме двух заездов спортсменка показала время 1 минута 31,38 секунды. Второй стала представительница Швейцарии Амели Дюпаскье (отставание - 0,55 секунды), третье место заняла француженка Кармен Аро (+0,74). Россиянка Елизавета Ткаченко заняла пятое место (+0,95), Елизавета Тимченко - 16-е (+2,77), Милена Фокина - 18-е (+2,93).
В воскресенье Гфререр завоевала золото в супергигантском слаломе.
В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия с семью золотыми, восьмью серебряными и шестью бронзовыми медалями, второе место у команды Австрии (2-0-0), на третьей строчке располагается сборная Швейцарии (1-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|7
|8
|6
|21
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Канада
|1
|0
|1
|2
|5
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|6
|Китай
|0
|1
|0
|1
|6
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|8
|Япония
|0
|0
|1
|1
|8
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|8
|Швеция
|0
|0
|1
|1
|8
|Франция
|0
|0
|1
|1