Австрийская горнолыжница Гфререр завоевала золото в комбинации на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Австрийская горнолыжница Джессика Гфререр заняла первое место в комбинации (супергигантский слалом + слалом) на Универсиаде в Красноярске.

По сумме двух заездов спортсменка показала время 1 минута 31,38 секунды. Второй стала представительница Швейцарии Амели Дюпаскье (отставание - 0,55 секунды), третье место заняла француженка Кармен Аро (+0,74). Россиянка Елизавета Ткаченко заняла пятое место (+0,95), Елизавета Тимченко - 16-е (+2,77), Милена Фокина - 18-е (+2,93).

В воскресенье Гфререр завоевала золото в супергигантском слаломе.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия с семью золотыми, восьмью серебряными и шестью бронзовыми медалями, второе место у команды Австрии (2-0-0), на третьей строчке располагается сборная Швейцарии (1-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.