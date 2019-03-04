У лыжника Полторанина есть 10 дней на обжалование отстранения от соревнований

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований по подозрению в применении допинга, может обжаловать это решение в течение 10 дней. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Национальной федерации лыжных гонок Казахстана Самал Наурызова.

"Мы с ним (Полтораниным - прим. ТАСС) не связывались, - рассказала Наурызова. - Пришло официальное уведомление об отстранении Полторанина от участия во всех международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта в связи с подозрением в нарушении антидопинговых правил. У Алексея есть 10 дней на обжалование данного документа либо предоставление доказательств своей невиновности".

Она отметила, что федерация в настоящее время ожидает комментариев от Полторанина, чтобы определиться с дальнейшими действиями. "Пока Алексей не выйдет на связь, не даст нам какие-то свои комментарии, объяснения, мы ничего сделать не можем. У нас есть официальный документ Международной федерации лыжного спорта - он отстранен от соревнований", - уточнила пресс-секретарь.

27 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели в среду успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой состоялись семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства двоих спортсменов сборной Австрии, одного спортсмена сборной Казахстана и двоих спортсменов из Эстонии.