Биатлонисту Поршневу тяжело далась индивидуальная гонка на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Никита Поршнев с трудом пробежал индивидуальную гонку на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Поршнев победил в индивидуальной гонке на 20 км, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял россиянин Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Котте-Пунье.

"Я впервые на домашнем соревновании, когда за тебя так болеют, это неописуемо приятно, и сейчас я очень счастлив, - сказал Поршнев. - Мне было откровенно тяжело, особенно на последнем этапе. Трассы везде своеобразны, но независимо от этого, на финише ты выкладываешься полностью, все зависит от твоего самочувствия. Мы приехали сюда заранее, успели адаптироваться к рубежу, рельефу, как и остальные команды".

"Болельщики очень помогали, когда я выходил на финиш, мне так кричали, думал, что оглохну на правое ухо. Когда ехал далеко по трассе, то все равно слышал, как взрывались трибуны, после того, как кто-то из наших заканчивал стрельбу или проезжал мимо, - продолжил спортсмен. - Мне сказали, что на Универсиаде я пробегу еще спринт и гонку преследования, а дальше, скорее всего, мы с Эдуардом Латыповом едем на чемпионат мира. Какие гонки побежим - это будет известно только там, но это уже большого стоит - поучаствовать или хотя бы поприсутствовать на таких соревнованиях".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.