Екатеринбург готов принять 200 тыс. гостей из 150 стран, если проведет Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Около 200 тыс. гостей из 150 стран мира приедут в Екатеринбург, если город получит право провести летнюю Универсиаду 2023 года. Для соревнований необходимо построить еще пять спортобъектов в городе, сообщил в понедельник на официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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На заседании исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта (FISU), проходившего при участии президента РФ Владимира Владимировича Путина, было объявлено, что Екатеринбург станет претендовать на проведение Всемирной Универсиады 2023 года. Это историческое решение и мощный шанс для города. Универсиада состоится в год 300-летия Екатеринбурга. Подготовка к мероприятию будет совмещена с подготовкой к юбилею. В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тысяч спортсменов. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы. Это Арена УГМК, Центр художественной гимнастики, Дворец самбо, Теннисный центр и Дворец водных видов спорта. В случае успеха заявки нам предстоит построить современную Деревню Универсиады, здания которой после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. Запланированы новые транспортные узлы и развязки. Если будет принято решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге, на подготовку планируется потратить несколько десятков миллиардов рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета. Эти деньги не просто создадут новую инфраструктуру, но и придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе. Окончательное решение будет принято в июле 2019 года на заседании исполкома FISU в Неаполе. Нет никаких сомнений в том, что наш регион достоин принять крупные международные соревнования. Универсиада-2023 должна будет вывести Екатеринбург и Свердловскую область на новый уровень. Да и само зрелище будет очень запоминающимся. Готовимся! На фото мы с президентом FISU Олегом Матыциным и вице-премьером Ольгой Голодец.
"Было объявлено, что Екатеринбург станет претендовать на проведение Всемирной Универсиады 2023 года. В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тыс. гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы: это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта", - написал он.
По словам главы региона, в случае успеха заявки будет необходимо построить деревню Универсиады, здания после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. "Запланированы новые транспортные узлы и развязки. Если будет принято решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге, на подготовку планируется потратить несколько десятков млрд рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета", - отметил Куйвашев.
В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.