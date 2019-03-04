Екатеринбург готов принять 200 тыс. гостей из 150 стран, если проведет Универсиаду-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Около 200 тыс. гостей из 150 стран мира приедут в Екатеринбург, если город получит право провести летнюю Универсиаду 2023 года. Для соревнований необходимо построить еще пять спортобъектов в городе, сообщил в понедельник на официальной странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Было объявлено, что Екатеринбург станет претендовать на проведение Всемирной Универсиады 2023 года. В случае успеха заявки мы собираемся принять 200 тыс. гостей из 150 стран-участниц, в том числе 12 тыс. спортсменов. Соревнования должны будут пройти на 18 спортивных сооружениях, из которых 13 уже построены, а еще пять появятся в ближайшие годы: это арена УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец водных видов спорта", - написал он.

По словам главы региона, в случае успеха заявки будет необходимо построить деревню Универсиады, здания после соревнований будут использоваться Уральским федеральным университетом. "Запланированы новые транспортные узлы и развязки. Если будет принято решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге, на подготовку планируется потратить несколько десятков млрд рублей. Большая часть средств должна поступить из федерального бюджета", - отметил Куйвашев.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2021 года пройдет в китайском Чэнду.