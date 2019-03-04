Биатлонист Латыпов доволен своим результатом в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов остался доволен своим результатом в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

24-летний Латыпов стал вторым в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, допустив два промаха на огневых рубежах. Первое место занял россиянин Никита Поршнев, третье - француз Феликс Котте-Пунье.

"Результатом доволен, гонка в целом складывалась хорошо. Первая часть не сложилась по стрельбе, пока не знаю, в чем была ошибка на двух первых огневых рубежах, вторую часть стрельбы уже отработал хорошо, сделал поправки, - рассказал спортсмен. - Трасса достаточно хорошая, плотная, по ней было комфортно ехать".

"Поддержка была отличной, очень приятно, когда болеют за каждого спортсмена. Всегда очень приятно кататься здесь. Хотелось победить, но будем бороться в следующих гонках", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.