Россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский спортсмен Владислав Киселев завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Российский спортсмен показал результат 15 минут 46 секунд. Вторым стал норвежец Эудун Хеймдаль (отставание 4 секунды), бронзу завоевал россиянин Сергей Горланов (+11). Россиянин Александр Павленко занял восьмое место (+59), Сергей Мизонов - 11-е (+1.24), Герман Сазыкин - 13-е (+1.51), Александр Злобин - 14-е (+1.55).

Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Универсиад.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, имея в активе девять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимают австрийцы (2-0-0), третьими идут представители Швейцарии (1-2-1).

Позднее в понедельник состоится женский спринт. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.