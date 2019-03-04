Россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский спортсмен Владислав Киселев завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.
Российский спортсмен показал результат 15 минут 46 секунд. Вторым стал норвежец Эудун Хеймдаль (отставание 4 секунды), бронзу завоевал россиянин Сергей Горланов (+11). Россиянин Александр Павленко занял восьмое место (+59), Сергей Мизонов - 11-е (+1.24), Герман Сазыкин - 13-е (+1.51), Александр Злобин - 14-е (+1.55).
Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Универсиад.
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, имея в активе девять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимают австрийцы (2-0-0), третьими идут представители Швейцарии (1-2-1).
Позднее в понедельник состоится женский спринт. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|9
|8
|26
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Китай
|1
|1
|0
|2
|5
|Канада
|1
|0
|1
|2
|6
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|6
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|8
|Франция
|0
|2
|2
|4
|9
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|9
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|11
|Япония
|0
|0
|2
|2
|12
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|12
|Швеция
|0
|0
|1
|1