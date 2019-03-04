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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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Россиянин Киселев победил в ориентировании на лыжах на Универсиаде

Вторым стал норвежец Одун Хеймдаль, бронзу завоевал россиянин Сергей Горланов

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский спортсмен Владислав Киселев завоевал золото в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

Российский спортсмен показал результат 15 минут 46 секунд. Вторым стал норвежец Эудун Хеймдаль (отставание 4 секунды), бронзу завоевал россиянин Сергей Горланов (+11). Россиянин Александр Павленко занял восьмое место (+59), Сергей Мизонов - 11-е (+1.24), Герман Сазыкин - 13-е (+1.51), Александр Злобин - 14-е (+1.55).

Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Универсиад.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете, имея в активе девять золотых, девять серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место занимают австрийцы (2-0-0), третьими идут представители Швейцарии (1-2-1).

Позднее в понедельник состоится женский спринт. Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия99826
2Австрия2002
3Швейцария1214
4Китай1102
5Канада1012
6Белоруссия1001
6Южная Корея1001
8Франция0224
9Чехия0101
9Норвегия0101
11Япония0022
12Казахстан0011
12Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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