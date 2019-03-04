ФК "Локомотив" проведет тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский футбольный клуб "Локомотив" проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта - во время перерыва в чемпионате России на матчи национальной сборной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Сборная России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на выезде сыграет против команд Бельгии (21 марта) и Казахстана (24 марта).

"Футбольный клуб "Локомотив" проведет учебно-тренировочный сбор в Сочи с 20 по 25 марта во время перерыва на матчи сборной России против команд Бельгии и Казахстана", - сказали в пресс-службе.

В турнирной таблице чемпионата России "Локомотив" занимает пятое место, набрав 29 очков после 18 матчей. В следующем туре "Локомотив" 10 марта в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи".