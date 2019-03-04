Хованцев: успешным результатом сборной РФ на ЧМ по биатлону будут считаться только медали

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Успешным выступлением российских биатлонистов на чемпионате мира в шведском Эстерсунде можно будет считать только выигранные медали. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Анатолий Хованцев.

На предыдущем мировом первенстве в Хохфильцине сборная России стала пятой в общекомандном зачете, завоевав две медали в эстафетных гонках. Золотую награду завоевала мужская команда, женской сборной досталась бронза.

"Команда завтра вылетает в Эстерсунд, а мы уже почти приехали: вместе с командой сервиса везем инвентарь, чтобы заранее начать подготовку. Команда в хорошем, нормальном состоянии, ждем накала. Успешным результатом являются только медали, мы не загадываем их количество", - сказал Хованцев по телефону.

Чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде пройдет с 7 по 17 марта.