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Футбол в России

"Спартак" объявил об уходе Трахтенберга с поста главы отдела по связям с общественностью

Исполнять обязанности директора департамента по связям с общественностью будет Филипп Папенков

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Директор департамента по связям с общественностью футбольного клуба "Спартак" Леонид Трахтенберг покинул свой пост. Об этом сообщает пресс- служба московского клуба.

В воскресенье Трахтенберг в эфире "Матч ТВ" сказал, что принял решение покинуть занимаемую должность. Исполнять обязанности директора департамента по связям с общественностью будет Филипп Папенков.

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В конце февраля на официальном сайте красно-белых в разделе "Пресса о нас" появилась заметка с заголовком "Понты дороже денег". В тексте, автором которой является блогер сайта "Бобсоккер", были критические высказывания в адрес организаторов акции, в рамках которой на рекламных носителях столицы появились плакаты с критическими высказываниями в адрес руководства клуба и некоторых игроков. Позднее пресс-служба выступила с обращением, сообщив, что текст был опубликован неизвестным лицом, получившим доступ к администрированию сайта, и ведется внутреннее расследование.

По словам Трахтенберга, в этой ситуации пресс-служба допустила ошибку, опубликовав вместо мнения журналистов мнение болельщиков. Свое решение об уходе он связывает с тем, что несет ответственность за произошедшее.

Трахтенберг занимал пост директора департамента с июля 2016 года. Ранее он работал пресс-атташе сборной СССР по хоккею, пресс-атташе сборной России по футболу и "Спартака", а также "Ростова". Является одним из основателей в 1991 году газеты "Спорт-Экспресс", в которой работал на протяжении долгого времени. Обладатель премии Российской футбольной премьер-лиги "За преданность российскому футболу" (2012).

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