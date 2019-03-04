Польский биатлонист Матеуш не смог побороться за медаль Универсиады из-за сломанной палки

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Польский биатлонист Яник Матеуш рассчитывал завоевать медаль в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске, но не сумел побороться за нее из-за сломавшейся лыжной палки. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Матеуш занял 14-е место в индивидуальной гонке на 20 км. Победил россиянин Никита Поршнев, второе место занял Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Котте-Пунье.

"Трасса мне очень нравится, она замечательная, нет тяжелых подъемов. Но на втором круге у меня сломалась лыжная палка, пришлось бежать на двух коротких. Это было ужасно, я потерял свое преимущество, хотя рассчитывал на медаль. Я очень расстроен", - сказал Матеуш.

"Я второй раз в России, до этого был в Тюмени на летнем чемпионате мира, - добавил спортсмен. - Мне очень нравится Красноярск, я в восторге от ледовой арены".

23-летний поляк входит в основной состав сборной Польши по биатлону и является бронзовым призером летнего чемпионата мира.