Казахстанский лыжник Алексей Полторанин выехал из Австрии в Москву

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований по подозрению в применении допинга, 28 февраля из австрийского Зефельда выехал в Мюнхен, а затем - в Москву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

"Алексей Полторанин вечером 28 февраля через немецкий город Мюнхен вылетел в направлении города Москвы. От разговора с нашими дипломатами он отказался. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении", - рассказал Смадияров.