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Допинг в спорте

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин выехал из Австрии в Москву

Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров заявил, что в ведомстве не знают о местонахождении спортсмена

АСТАНА, 4 марта. /ТАСС/. Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, временно отстраненный Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от соревнований по подозрению в применении допинга, 28 февраля из австрийского Зефельда выехал в Мюнхен, а затем - в Москву. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров на брифинге в понедельник.

"Алексей Полторанин вечером 28 февраля через немецкий город Мюнхен вылетел в направлении города Москвы. От разговора с нашими дипломатами он отказался. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении", - рассказал Смадияров.

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По его словам, задача МИД Казахстана - обеспечить, чтобы права спортсмена не нарушались.

27 февраля в рамках чемпионата мира по лыжным видам спорта Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на 15 км классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация о том, что лыжника задержала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии провели успешную операцию против международной допинговой сети, в рамках которой состоялись семь обысков в расположении нескольких сборных команд на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Они задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства, помимо Полторанина, двоих спортсменов сборной Австрии и двоих спортсменов из Эстонии.

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