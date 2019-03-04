Организация RCC отменила бой Александра Емельяненко, запланированный на 4 мая

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая, отменен. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.

"Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу, - сказал Клименко. - Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен".

Емельяненко 4 мая должен провести поединок на турнире RCC в Челябинске против бразильца Вагнера Прадо. 1 марта он был задержан и доставлен в полицию в Кисловодске после дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также сообщалось, что 37-летний спортсмен скрылся с места происшествия. Суд в Кисловодске арестовал бойца на 10 суток.

В мае 2015 года суд приговорил Емельяненко к 4,5 года заключения за совершение насильственных действий сексуального характера, в ноябре 2016 года он вышел условно-досрочно.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.