ФК "Рубин" планирует в ближайшее время погасить долги перед Караденизом

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Казанский клуб "Рубин" в ближайшее время планирует погасить задолженности перед бывшим футболистом команды турком Гёкденизом Караденизом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе казанского клуба.

Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. Двукратный чемпион России в составе казанцев (2008, 2009), обладатель Кубка России (2012) и двукратный обладатель Суперкубка России (2010, 2012) Карадениз в мае 2018 года объявил о завершении карьеры. Зимой нынешнего года он обратился в Российский футбольный союз с жалобой на то, что "Рубин" не полностью рассчитался с ним.

"Клуб в ближайшее время намерен закрыть долги перед игроком", - сообщили в пресс-службе.

Карадениз является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и бронзовым призером Кубка конфедераций 2003 года. Трижды он входил в список 33 лучших футболистов России.