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КХЛ

Хоккеист "Спартака" Даугавиньш, получивший травму в матче со СКА, выписан из больницы

Игроку был поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости
Каспарс Даугавиньш Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Каспарс Даугавиньш
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий клуба "Спартак" Каспарс Даугавиньш, получивший тяжелую травму в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА, выписан из больницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красно-белых.

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В субботу "Спартак" в домашнем матче уступил петербургскому СКА со счетом 2:5, в конце второго периода Даугавиньш вышел один на один с вратарем СКА Игорем Шестеркиным, который нарушил правила против форварда красно- белых. Даугавиньша унесли на носилках, а Шестеркин получил удаление до конца игры. Согласно официальному протоколу матча, 30-летнему игроку был поставлен диагноз перелом ребер и скопление крови и воздуха в плевральной полости. В воскресенье клуб сообщил, что состояние игрока удовлетворительное, операция ему не потребуется.

"Каспарс Даугавиньш выписан из больницы", - сообщили в пресс-службе.

Даугавиньш в 58 матчах набрал 36 очков и является одним из лучших бомбардиров команды. В двух матчах первого раунда Кубка Гагарина со СКА он отдал голевую передачу.

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