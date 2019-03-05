Почему Игорь Денисов не поехал на чемпионат мира? Отрывок из книги "Черчесов"

На домашнем чемпионате мира сборная России превзошла ожидания, поэтому про бывшего капитана Игоря Денисова, не попавшего в заявку, мало кто вспоминал. Пригодился бы он или нет, наверняка не скажешь, но другого игрока его амплуа, оборонительного центрального полузащитника, в команде с проблемной защитой просто не было. Роман Зобнин, Юрий Газинский, и тем более Далер Кузяев — игроки другого склада. Это из-под Зобнина и Кузяева хорват Крамарич забил первый гол в четвертьфинале (и это спартаковец Зобнин во втором тайме потерял Перишича — повезло, что тот попал в штангу). Игроков соперника, набегающих в штрафную площадь, обычно держат опорники-полузащитники вроде Денисова. Почему Денисов снова не попал на крупный турнир, не секрет. Еще когда он играл за "Динамо", а Станислав Черчесов тренировал московский клуб, двое поссорились после матча с "Зенитом". Якобы перед игрой стало известно, что лидер "Динамо" Артур Юсупов — с Денисовым они составляли пару в центре поля — переезжает в Санкт-Петербург. Черчесов оставил Юсупова в запасе, Денисов играл на уколах, и "Зенит" победил. В раздевалке Денисов раскритиковал тренера, тот вспылил — дело чуть не закончилось дракой. А когда страсти вроде бы улеглись, игрок, обычно не дающий интервью, снова вспомнил тот случай. В книге "Черчесов: Стани, Стас, Саламыч" Иван Жидков рассказывает подробности этой истории и пытается разобраться, что за люди столкнулись лбами и почему Черчесову и Денисову было не суждено помириться.

"Проскочим саудовцев, а там — Салах!" — стенала страна. Даже слезам египетской звезды, получившей серьезную травму в финале Лиги чемпионов, когда сборная работала в Нойштифте, не поверили. "Мы сделаем все, чтобы Мохаммед поехал на Чемпионат мира и сыграл на нем", — этим словам главы федерации футбола Египта придали больше значения. И Салах, который олицетворял весь сезон саму философию Юргена Клоппа, оказался готов выйти именно на матч с Россией в Санкт-Петербурге. Именно там после стартового поражения от Уругвая должна была решиться судьба Египта. В свою очередь сборной России для гарантированного выхода из группы нужна была победа. "У них есть Салах, у нас — ничего, чтобы его остановить", — с таким настроем широкого окружения Станислав Черчесов готовил команду к домашнему чемпионату. Почти за десять лет ни один тренер сборной не подобрал "тот состав". Каждого видели злым алхимиком в частной лавочке. Фабио Капелло, который, объективности ради, занимался больше демонстрацией проблемы, чем ее решением, плюнули в спину. Дика Адвоката, который вообще проблем никогда ни в чем в России не видел, поднапрягшись, назвали вслед "жадным голландцем". Леонид Слуцкий расстроился и уехал туда, где "не такие злые журналисты". Добрым волшебником остался только Гус Хиддинк. Но и тогда Игорь Денисов на чемпионат не поехал… При комплектовании состава сборной Черчесов постоянно был вынужден разрешать конфликты. Речь не о тех конфликтах, что происходят в раздевалках команд. Ничто не будоражит, не раздражает, не провоцирует воображение так, как отсутствие взаимопонимания. Между Черчесовым и, если пафосно, российским народом оно было и к началу турнира выросло почти до глубины пропасти. На три основных вопроса страждущие обоснования действий не получали ответа. Вопрос первый: где Денисов? Ведь у нас "дырявая" оборона. Вопрос второй: кто справится с Салахом? Вопрос третий: кто, кроме Смолова, будет забивать голы?

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Хорватский тренер Славен Билич спустя месяц после ухода из "Локомотива" в разговоре с британскими журналистами обрисовал главную проблему, с которой он столкнулся в России: "Слишком много времени нужно тратить на детский сад". Черчесов, наверное, мог бы повторить это слово в слово. Но у него есть удивительное качество: он не вешает ярлыки, хотя для заголовков именно они подходят лучше всего. Игорь Денисов оказался единственным футболистом из списка всех возможных кандидатов, по-настоящему далеким от сборной. Его достаточно корректные отношения с Черчесовым в "Динамо" прервались после громкой истории в раздевалке, когда бело-голубые проиграли "Зениту". О ней в деталях все узнали от самого Денисова. Почему-то свое сотрясающее основы интервью Юрию Дудю он дал именно в тот момент, когда сборная России уже сформировалась без него и была на финише подготовки к чемпионату. Одно из правил дипломатии Черчесова — не обсуждать тех, кто не имеет отношения к его команде. Но раз уж глас народа прошлой весной оказался столь громким… Наблюдать Денисова мне довелось с его ранних дней в футболе. Уже юношей он был резким и жестким капитаном дубля, но тихим, каким-то затаившимся среди взрослых. Он едва отвечал при первом собеседовании на вопросы Властимила Петржелы, который довызвал его на сбор, едва поняв, что двое опытных игроков середины поля не могут тренироваться в полную силу. Позже я наблюдал Денисова в аэропорту Ларнаки, где я, тогда пресс-секретарь и переводчик тренера, администратор Геннадий Попович и Игорь ждали следующего рейса в Москву, так как в зенитовском самолете не хватило мест. Денисов безучастно просидел на железном стуле в зале ожидания несколько часов, не особо живо реагируя на объявления об очередной задержке вылета. По мере того как Игорь закреплялся в основном составе, характер лез из него железными прутьями. Ни с того ни с его, не совсем мило улыбнувшись, Игорь мог задать вопрос: "А почему вы в моей куртке ходите? Это моя куртка!" И вроде как приходилось оправдываться, что ты ее получил от администратора, а в то время еще не модно было вышивать на груди инициалы — ID…

Описание Игорь Денисов © AP Photo/Matt Dunham

Люди до сих пор смеются и не верят, когда вспоминают драку Денисова с водителем в Петербурге. Якобы Игорь перед тем, как двинуть оппоненту в челюсть, несколько раз обратился к возмущенному мужчине: "Повторите, пожалуйста, что вы сейчас сказали?" Абсолютно уверен, что именно так Денисов и говорил: подчеркнутая вежливость и маска свинцовой приветливости — явные признаки, что взрыв вот-вот раздастся. Можно ли было испугаться Игоря? Легко. Однажды на отдыхе он "уволил" инструктора по погружению к акулам, посчитав, что тот слишком долго рассказывает ему о мерах предосторожности. "Такие трусы мне не нужны", — презрительно бросил он что-то вроде этого и непременно бы нырнул к тигровой безо всякой клетки, если бы это было разрешено правилами. С Черчесовым Денисов драться не стал, даже несмотря на фактически поступившее предложение в той самой раздевалке. Но уже сам факт этого инцидента — экзотичен. И это понимал даже Игорь, который, по словам, сказанным Дудю, "подраться не против, но не с тренером же". Самое элементарное объяснение инцидента — оба персонажа схватки эмоциональны и по-своему тщеславны. Но за дерзким, выходящим за рамки правил общения с подопечными, предложением Черчесова "отойти в душевую" стоит другое — попрание незыблемого правила, которому Станислав Саламович следовал всю свою карьеру игрока: "Тренер — всему голова". Денисов, вступивший в своей манере в диалог, оскорбил то, что Черчесов выбрал своим алгоритмом жизни. Влез не на свою территорию и получил отпор. Да, тренер вел себя на правах сильного. Возможно, после 50 Игорь поймет, как ими пользоваться.

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"До сих пор считаю, что отсутствие Денисова в сборной — ошибка. Иногда, кажется, харизму тренера Черчесова подавляет харизма Черчесова-игрока, — не соглашается бывший тренер Денисова в зенитовском дубле Борис Рапопорт (сейчас он возглавляет ФК "Ленинградец"). — Фамилия вроде та же, но уже не играет. Иногда это наплывает. Уже зная характер Денисова, тренеру, как педагогу, следовало бы так выстроить отношения, чтобы до той стычки в раздевалке не дошло. Футболисты все непростые. Только Дмитрия Сенникова могу привести в пример как и игрока блестящего, и человека замечательного. Но были ведь в сборной ситуации, когда был необходим серьезный игрок в опорной зоне. Считаю, никто из тех, кто играл на этой позиции, по объему разрушительной работы не дотягивал до Денисова. Если бы стороны нашли компромисс в этом конфликте, результат сборной России на чемпионате мира мог бы быть и выше. Особенно если брать игру с хорватами. С Модричем, пожалуй, следовало работать персонально. "Передавать" его нельзя, он очень быстрый, легкий. При этом одно дело — если бы Денисов по своим качествам на поле не подходил в сборную. Но все ведь считали, что Игоря нет в сборной не потому, что он плохой футболист, а потому, что конфликт с Черчесовым зашел слишком далеко". Мы еще не раз обсудим педагогический подход Черчесова к футболистам. Но какие бы периоды становления ни проходил он сам как тренер и сколько бы своеобразных личностей (а футболисты при всем наборе общих личностных признаков — такие же люди, как все мы, то есть индивидуальны) на своем пути ни встретил, ситуация с Денисовым остается исключительной. Взрывался ли Черчесов по мелочи всегда? Часто ли давал повод прессе констатировать, что не умеет контролировать собственные эмоции? Бывало разное. С момента стычки с Денисовым прошло чуть больше года. Черчесов работал в "Легии", задача стояла максимальная — за полгода превратить стагнацию в чемпионский титул. Как-то нападающий Неманья Николич оказался недоволен заменой. С хмурым видом ушел с поля и, словно не заметив протягивающего руку тренера, прошагал сразу на скамейку. Сел, мрачно глядя на протянутое полотенце. Матч продолжался, но Черчесов развернулся спиной к полю, подошел к Николичу и встал перед ним. Игрок упорно глядел вниз. Прошла почти минута, кое-кто на трибунах заметил, что происходит, раздался свист. Черчесов продолжал смотреть на игрока, не говоря ни слова. Наконец Николич поднял голову, на секунду отвел глаза… Через мгновение рукопожатие состоялось. Тренер вернулся к бровке.

Описание Станислав Черчесов с игроками "Легии" после победы в Кубке Польши по футболу, 2016 год © Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images

Даже удивительно, что за пару лет до этого сам Рамзан Кадыров вдруг решил вынести на обсуждение эпизод, когда Станислав Саламович, тренируя "Терек", якобы оскорбил молодого футболиста Тагилова. "Футболист первый раз вышел на поле, уходя, протянул тренеру руку, а он посмотрел на нее и сказал: "Потом пожму". Что это за поведение такое?" — возмущался глава Чеченской республики. Понятно, что Кадыров возмутился — в Грозном свои порядки. Но Черчесов в 1993 году уехал в Европу, и это не могло не повлиять на его мировоззрение. В Германии и Австрии, да и вообще в центральной Европе, где Станислав Саламович прожил немало лет и достаточно быстро обрел статус "своего", первым руку подает старший. Или женщина. Неудивительно, что представления о приличиях вышли разными. Никто до конца не может точно сказать, что Черчесов вовсе не рассматривал возможность вернуть Денисова. В то время форма Глушакова уже шла на спад, что только усиливало нарастающую панику. Денисов на тот момент играл в чемпионате России уж точно не хуже. И если тренер и не стоял с занесенной над красной кнопкой рукой, то, возможно, ждал дополнительно знака от самого игрока, чтобы получить хоть какой-то аргумент в пользу примирения. В ноябре 2017-го перед матчами с Аргентиной и Испанией Станислав Саламович его получил.

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