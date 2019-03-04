МХК "Спартак" сыграет с петербургским "Динамо" в первом раунде плей-офф МХЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Молодежный клуб "Спартак" дома обыграл "Русские Витязи" из Чехова со счетом 3:0 и гарантировал себе седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

Шайбы в матче забросили Евгений Белов (15-я минута), Максим Цыплаков (25) и Деннис Миллер (39).

После победы над "Русскими Витязями", которая стала десятой в победной серии красно-белых, столичный клуб гарантировал себе седьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата МХЛ, набрав 81 очко после 63 встреч. За матч до конца регулярного первенства МХЛ ближайший преследователь подопечных Владимира Тюрикова санкт-петербургский клуб "СКА-Варяги" отстает на четыре очка. Таким образом, МХК "Спартак" в первом раунде плей-офф Кубка Харламова встретится с "Динамо" из Санкт-Петербурга, занявшим второе место. "Русские Витязи" с 86 очками после 63 матчей идут шестыми.

Нападающий МХК "Спартак" Михаил Шалагин в матче с "Чайкой" (6:1) 24 февраля установил снайперский рекорд регулярного сезона МХЛ, сделав дубль и достигнув отметки в 43 шайбы. Чтобы забросить 43 шайбы, Шалагину потребовалось провести 39 матчей, на данный момент на счету форварда столичного клуба 48 заброшенных шайб в 42 матчах. Предыдущее достижение принадлежало нападающему Федору Малыхину, который в сезоне-2009/10 за "Авто" из Екатеринбурга забросил 42 шайбы в 54 встречах МХЛ. Также хоккеист "Спартака" занимает второе место в списке лучших бомбардиров текущего чемпионата МХЛ - 73 очка (48 шайб + 25 голевых передач), лидирует Антон Васильев из санкт-петербургского "Динамо" - 96 очков (41+55).

Шалагин начал нынешний сезон во взрослой команде "Спартака" в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведя четыре матча и не сумев отметиться результативными действиями. Затем "Спартак" вернул Шалагина в клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Химик" из Воскресенска, за который нападающий провел восемь игр, забросив две шайбы, после чего отправился в команду МХЛ "Спартак". Шалагин пропустил встречу с "Русскими Витязями" - как сообщили ТАСС в пресс-службе "Спартака", форварду предоставили отдых перед играми плей-офф.

В заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ 5 марта "Спартак" вновь встретится на домашней площадке с "Русскими Витязями". В стадию плей-офф МХЛ выходят по 8 команд из каждой конференции, показавшие лучшие результаты по итогам регулярного чемпионата, 1/8 финала (9-16 марта) и 1/4 финала (20-27 марта) проходят внутри конференций, в полуфинале (31 марта - 8 апреля) команды играют перекрестно: команда Запада, занявшая более высокое место, - против команды Востока, занявшей более низкое, и вторая пара из двух других команд. Клубы, выигравшие в полуфиналах, встречаются в финальной серии (12-24 апреля), победитель которой становится обладателем главного трофея чемпионата - Кубка Харламова. Серии плей-офф проводятся до трех побед, финальная серия - до четырех.

Определились все пары первого раунда плей-офф МХЛ

Также в понедельник стали известны все пары первого раунда плей-офф МХЛ. Победитель регулярного чемпионата санкт-петербургский СКА-1946, набравший 105 очков после 64 матчей, в четвертьфинале Западной конференции встретится со "СКА-Варягами", ярославский "Локо" сыграет с "Русскими Витязями", а московская "Красная Армия" - с череповецким "Алмазом".

Победитель Восточной конференции ханты-мансийский клуб "Мамонты Югры" в первом раунде плей-офф МХЛ встретится с челябинскими "Белыми Медведями", екатеринбургский "Авто" сыграет со "Снежными Барсами" из Астаны, уфимский "Толпар" - с нижнекамским "Реактором", а магнитогорские "Стальные Лисы" оспорят выход в следующий раунд плей-офф с "Омскими Ястребами".