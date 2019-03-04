Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин заняли второе место в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмены показали результат (181,27 балла). Александра Романовская и Артем Башлаков из Белоруссии стали первыми (182,42). Россияне Любовь Никитина и Максим Буров заняли третье место (170,04).
Никитин - бронзовый призер чемпионата мира - 2019, Буров - чемпион мира 2019 года, ранее он завоевал золото Универсиады в личных соревнованиях. В текущем сезоне Буров выиграл два этапа Кубка мира, Никитин - один. В активе Никитиной серебро и бронза чемпионата мира - 2019, ранее на Универсиаде она стала второй в личных соревнованиях. Четверо россиян - участники Олимпиады-2018.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Белоруссии (2-0-0).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|11
|9
|29
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|2
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|4
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|5
|Китай
|1
|1
|0
|2
|6
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|6
|Канада
|1
|0
|1
|2
|8
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|9
|Франция
|0
|2
|2
|4
|10
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|10
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|12
|Япония
|0
|0
|2
|2
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Швеция
|0
|0
|1
|1