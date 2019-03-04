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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

Кристина Спиридонова и Станислав Никитин стали вторыми в смешанных командных соревнованиях, Любовь Никитина и Максим Буров - третьими
Кристина Спиридонова и Станислав Никитин, Александра Романовская и Артем Башлаков, Любовь Никитина и Максим Буров Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кристина Спиридонова и Станислав Никитин, Александра Романовская и Артем Башлаков, Любовь Никитина и Максим Буров
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин заняли второе место в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмены показали результат (181,27 балла). Александра Романовская и Артем Башлаков из Белоруссии стали первыми (182,42). Россияне Любовь Никитина и Максим Буров заняли третье место (170,04).

Никитин - бронзовый призер чемпионата мира - 2019, Буров - чемпион мира 2019 года, ранее он завоевал золото Универсиады в личных соревнованиях. В текущем сезоне Буров выиграл два этапа Кубка мира, Никитин - один. В активе Никитиной серебро и бронза чемпионата мира - 2019, ранее на Универсиаде она стала второй в личных соревнованиях. Четверо россиян - участники Олимпиады-2018.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Белоруссии (2-0-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия911929
2Австрия2002
2Белоруссия2002
4Швейцария1214
5Китай1102
6Финляндия1012
6Канада1012
8Южная Корея1001
9Франция0224
10Чехия0101
10Норвегия0101
12Япония0022
13Казахстан0011
13Швеция0011
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