Россияне завоевали серебро и бронзу в миксте в лыжной акробатике на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин заняли второе место в смешанных командных соревнованиях по лыжной акробатике на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмены показали результат (181,27 балла). Александра Романовская и Артем Башлаков из Белоруссии стали первыми (182,42). Россияне Любовь Никитина и Максим Буров заняли третье место (170,04).

Никитин - бронзовый призер чемпионата мира - 2019, Буров - чемпион мира 2019 года, ранее он завоевал золото Универсиады в личных соревнованиях. В текущем сезоне Буров выиграл два этапа Кубка мира, Никитин - один. В активе Никитиной серебро и бронза чемпионата мира - 2019, ранее на Универсиаде она стала второй в личных соревнованиях. Четверо россиян - участники Олимпиады-2018.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Белоруссии (2-0-0).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.