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Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2019

Вяльбе: российские лыжники не используют терапевтических исключений

Глава Федерации лыжных гонок России заявила, что для нее терапевтические исключения - это легализованный допинг
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Входящие в сборную России лыжники не используют терапевтические исключения, которые позволяли бы им легально использовать запрещенные препараты. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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На завершившемся в воскресенье чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде россияне завоевали восемь медалей - пять серебряных и три бронзовые. В медальном зачете первое место заняла сборная Норвегии (13 золотых, 5 серебряных, 7 бронзовых медалей).

"Я не хочу никого подозревать в употреблении допинга. Но, наверное, у 80% спортсменов их [норвежской] команды есть терапевтические исключения, и мы не знаем, на что именно: идет ли речь только об астме или о чем-то ином. Могу только сказать, что для меня терапевтические исключения - это легализованный допинг. У нас в сборной команде нет ни оного спортсмена и спортсменки с терапевтическим исключением, они все здоровые люди, поэтому среди здоровых мы - первые", - сказала Вяльбе.

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РоссияВяльбе, Елена ВалерьевнаЧемпионат мира по лыжным видам спорта-2019
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