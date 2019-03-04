Вяльбе считает Пихлера великим биатлонным тренером

Перед чемпионатом мира в Зефельде, который завершился в воскресенье, болельщики сборной России по лыжным гонкам призывали Вяльбе оградить команду от Губерниева и его коллег по "Матч ТВ", которые работают на биатлонных соревнованиях.

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает Вольфганга Пихлера великим тренером по биатлону. Об этом она заявила в интервью ТАСС, рассказывая о своем отношении к комментатору Дмитрию Губерниеву, который неоднократно критиковал немецкого специалиста во время его работы с женской командой России.

"Он пытается сделать то же самое, что делал в биатлоне: начинает в эфире адресовать вопросы тренеру, хотя он даже не журналист, а комментатор. Ты видишь, как бежит спортсмен, так рассказывай об этом, именно это его прерогатива, а не выставление оценок, - сказала Вяльбе. - Если он хочет что-то оценить, пусть приходит в Министерство спорта РФ, где у нас есть экспертный совет и где тренеры предоставляют свои отчеты о проделанной работе. Пусть там задает вопросы и тренеры ему будут отвечать".

"Но не надо переходить границу и быть главным экспертом этого вида спорта. В противном случае приходи на место тренеров. Думаю, в биатлоне он совершил много таких ошибок. Он оскорблял Вольфганга Пихлера, который на самом деле великий тренер, что он и доказывает результатами в шведской команде", - добавила она.

Пихлер работал со сборной России с 2011 по 2014 год. Сейчас он возглавляет сборную Швеции, которая на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала две золотые и две серебряные награды.