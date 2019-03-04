CAS начал процесс рассмотрения апелляций пятерых российских легкоатлетов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) приступил к рассмотрению апелляций на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил пятерых российских легкоатлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

Дальше без Ухова. CAS оставил не у дел 12 российских легкоатлетов

22 февраля стало известно, что легкоатлеты Иван Ухов (прыжки в высоту), Светлана Школина (прыжки в высоту), Люкман Адамс (тройной прыжок), Екатерина Галицкая (бег) и Юлия Кондакова (бег) подали в CAS апелляции на решение об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики официально исключила Ухова, Школину, Адамса и Галицкую из списка кандидатов в сборные России.

В период с 31 января по 1 февраля 13 российских легкоатлетов были дисквалифицированы CAS за нарушение антидопинговых правил. Кроме Ухова, Школиной, Адамса, Галицкой и Кондаковой, дисквалификации получили Вера Ганеева (метание диска), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота) и Анися Кирдяпкина (ходьба). В течение 21 дня спортсмены имели право подать апелляции на решение CAS.