Чекалева и Доценко отказались заключить мировое соглашение с федерацией лыжного спорта

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) предложила россиянкам Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко заключить мировое соглашение, однако лыжницы не готовы признавать себя виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Из FIS пришла бумага, которая нас на 100 процентов не устроила, мы под ней не подписались. FIS предложила нам пойти на мировую, но при условии, что мы соглашаемся с тем, что спортсменками были нарушены антидопинговые правила. Мы написали о готовности подписать документ, но без формулировки о нарушении антидопинговых правил", - сказала Вяльбе.

"Чекалева сказала, что такое подписывать не будет, поскольку не считает себя виновной. Теперь они с адвокатами занимаются этим вопросом. Но мое глубокое убеждение, что FIS просто ждет, что пройдет двухгодичный срок, и на этом вся история закончится", - добавила она.

Чекалева, Доценко и Юлия Иванова оказались в числе 11 российских спортсменов, чьи апелляции на дисквалификацию со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале прошлого года удовлетворил лишь частично. Они были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, однако пожизненный запрет на участие в Играх с них был снят.