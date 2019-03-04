Вяльбе: этап Кубка мира по лыжным гонкам может вернуться в Россию после Олимпиады-2022

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия заинтересована в проведении этапов Кубка мира по лыжным гонкам, первый из них может пройти после Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом в интервью ТАСС рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Я встречалась с [главой Международной федерации лыжного спорта] Джанфранко Каспером, обсуждали вопрос, стоит ли подавать заявку на Кубок мира. Он сказал, что они бы тоже хотели", - сказала Вяльбе.