Мужская сборная России по бенди разгромила команду Норвегии на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по хоккею с мячом со счетом 9:1 разгромила команду Норвегии во втором матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

Мячи в составе российской команды забили Богдан Павенский (1-я и 40-я минуты), Егор Дашков (4 и 84), Сергей Ган (12 и 47), Владислав Кузнецов (31), Михаил Сергеев (52) и Денис Петров (75). У сборной Норвегии отличился Бендик Сёренсен (28).

В другом матче дня сборная Швеции разгромила команду Казахстана со счетом 13:1.

Россияне набрали четыре очка в двух матчах и уступают шведам, в активе которых шесть очков после трех игр. Третьими идут финны (два очка после двух матчей), четвертыми - норвежцы (0, 2), пятыми - казахстанцы (0, 3). В следующем матче россияне 6 марта сыграют с командой Финляндии. Сборная Норвегии днем ранее проведет матч с командой Казахстана.

В мужском турнире по хоккею с мячом на Универсиаде принимают участие пять сборных: России, Швеции, Норвегии, Финляндии и Казахстана. По итогам кругового турнира четыре лучшие сборные выйдут в плей-офф. Сборная, занявшая первое место, сыграет с командой, ставшей четвертой, вторая команда встретится с третьей.

Участники Универсиады разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. Финал и матч за третье место в мужском турнире по бенди пройдут 10 марта. Универсиада завершится 12 марта.