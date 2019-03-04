Российские хоккеистки разгромили команду Японии в третьем матче Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Японии со счетом 8:1 в третьем матче XXIX Всемирной зимней Универсиады. Соревнования проходят в Красноярске.

В составе сборной России шайбы забросили Нина Пирогова (5-я и 38-я минуты), Елена Дергачева (8), Евгения Дюпина (14), Ландыш Фаляхова (24), Валерия Павлова (41), Оксана Братищева (54) и Надежда Морозова (60). У японской команды отличилась Чика Отаки (35).

Сборная России впервые на турнире пропустила шайбу, ранее российские хоккеистки разгромили команды Швейцарии (10:0) и Китая (13:0). В следующем матче россиянки 6 марта сыграют с командой США. Представительницы Японии в этот же день проведут матч с китаянками.

В других матчах игрового дня сборная Канады обыграла команду США (1:0), швейцарки уступили хоккеисткам из Китая (0:3).

В женском хоккейном турнире на Универсиаде принимают участие шесть сборных. По итогам кругового турнира четыре команды выдут в плей-офф. Сборная России занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков и опережая команду Канады по разнице голов. По 3 очка у трех команд - Японии, США и Китая, представительницы Швейцарии занимают последнее, шестое место, не сумев набрать ни одного очка.

Финал и матч за третье место в женском хоккейном турнире пройдут 11 марта. Универсиада завершится 12 марта.