Сборная России завоевала 17 наград во второй медальный день Универсиады

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете после второго медального дня зимней Универсиады 2019 года, которая проходит в Красноярске. В активе россиян 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей.

В понедельник было разыграно 10 комплектов наград. В активе российских спортсменов пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых медалей. Российские атлеты завоевали 17 из 30 разыгрывавшихся наград.

Золото завоевали лыжники Алиса Жамбалова и Иван Якимушкин, биатлонисты Никита Поршнев и Наталья Гербулова, также в лыжном ориентировании золото в активе Владислава Киселева. Серебряные медали выиграли лыжники Екатерина Смирнова и Антон Тимашов, биатлонисты Эдуард Латыпов и Екатерина Мошкова, пара фристайлистов Кристина Спиридонова и Станислав Никитин, а также Мария Вяткина в соревнованиях по лыжному ориентированию. Бронзовые награды в активе лыжников Яны Кирпиченко и Ивана Кириллова, биатлонистки Елены Чирковой, пары фристайлистов Любовь Никитина/Максим Буров, шорт-трекистки Екатерины Ефременковой, а также Сергея Горланова в лыжном ориентировании.

Второе место в общекомандном зачете делят сборные Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали.

Универсиада завершится 12 марта.