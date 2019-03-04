Мужская сборная России по керлингу выиграла у команды Швеции на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Мужская сборная России по керлингу обыграла команду Швеции со счетом 5:4 в третьем матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске.

В активе российских керлингистов теперь две победы, также россияне один раз проиграли. В турнирной таблице сборная России делит вторую позицию с командами Канады, Швеции, Чехии и Великобритании.

В соревнованиях принимают участие десять сборных: России, Великобритании, Норвегии, Канады, Китая, Чехии, Швейцарии, Швеции, Южной Кореи и Японии. Все команды сыграют друг с другом по одному матчу, по итогам встреч четыре команды выйдут в полуфинал.

Сборную России на турнире представляют Александр Быстров, Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов (запасной).

Следующий матч российская команда проведет 5 марта против сборной Канады (начало в 10:00 мск).