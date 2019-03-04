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Дальмайер вошла в состав сборной Германии на чемпионат мира по биатлону

Двукратная олимпийская чемпионка пропустила первую часть текущего сезона из-за травмы

ТАСС, 4 марта. Лаура Дальмайер попала в заявку сборной Германии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт Немецкой лыжной ассоциации.

В состав женской сборной также вошли Дениз Херрман, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Каролин Хорхлер и Франциска Пройс. В заявку мужской команды внесены Бенедикт Долль, Йоханнес Кюн, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер и Роман Рес.

25-летняя Дальмайер пропустила первую часть текущего сезона из-за травмы. Немка является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира сезона-2016/17.

Чемпионат мира пройдет с 7 по 17 марта.

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