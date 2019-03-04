Бьорндален считает Бё и Логинова претендентами на золотые медали ЧМ по биатлону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Норвежец Йоханнес Бё и россиянин Александр Логинов будут претендовать на победу в гонках на чемпионате мира по биатлону, который начнется в шведском Эстерсунде 7 марта. Такое мнение ТАСС высказал восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле-Эйнар Бьорндален в ходе визита в Ханты-Мансийск.

Бьорндален вместе с супругой Дарьей Домрачевой посетили Югру. 2 марта они планировали выйти на старт "Лыжни России" в Нягани, но не смогли в связи с задержкой багажа. В итоге биатлонисты приняли участие в награждении победителей гонки. В столице Югры паре предстоит принять участие в ряде торжественных мероприятий, финальным из которых станет посещение закрытия фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

"Думаю, что на чемпионате мира мы увидим много интересных спортсменов. Уверен в норвежской сборной, Йоханнес Бё действительно силен, он побеждал на протяжении всего сезона. Также надеюсь, что [француз Мартен] Фуркад вернется на прежние позиции, сборная Швеции не показала сильных результатов в этом году, может быть, на чемпионате мира у них получится, у сборной России я бы отметил Логинова - он показывал сильные выступления. Сборная Германии немного разочаровала в этом году, но чемпионат мира даст им шанс реабилитироваться", - сказал Бьорндален.

Бьорндален является самым титулованным биатлонистом в истории. За карьеру он завоевал 13 олимпийских наград - восемь золотых, четыре серебряные и одну бронзовую. 20 раз норвежец становился первым на чемпионатах мира, шесть раз выигрывал общий зачет Кубка мира.

53-й чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта.