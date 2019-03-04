Фристайлистка Романовская не ожидала победы в командных соревнованиях на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Белорусская фристайлистка Александра Романовская не ожидала победы в командных соревнованиях по лыжной акробатике на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Романовская и Артем Башлаков выиграли золото командных соревнований. Второе место заняли россияне Станислав Никитин и Кристина Спиридонова, россияне Любовь Никитина и Максим Буров стали третьими.

"Очень рады такому результату, но немного не ожидали, что все так выйдет. О победе не думала и радовалась, что благодаря Артему мы вышли в финал, очень ему за это благодарна. Каждый новый прыжок начинаю с нуля, поэтому мысли о неудачном приземлении в предыдущих попытках не сбили меня", - сообщила спортсменка.

В воскресенье Романовская победила в индивидуальных соревнованиях в лыжной акробатике на Универсиаде, она также является действующей чемпионкой мира.

"Очень рад и доволен результатом, тем, что удалось выиграть золотую медаль. Сегодня я ожидал худшего, в одной из попыток упал, но благодаря Сашиным оценкам мы смогли завоевать золото, на то они и командные соревнования. Саша - молодец, одна из немногих девочек в мире, которая делает тройные прыжки. Мы очень радуемся ее успехам, она добавляет уверенности нашей команде", - отметил Башлаков.

"Здесь все организовано на высшем уровне: и склон, и трамплин - доволен всем. Сегодня нас поддерживали белорусские болельщики, которые входят в состав нашей делегации, их было видно и слышно, это очень мотивирует. Занимаюсь фристайлом с пяти лет, я уроженец гомельской школы фристайла, туда меня отдали родители, а сейчас учусь в Белорусском университете физкультуры, за моими выступлениями следят не только друзья, но и просто многие студенты, пишут, поздравляют", - добавил спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.