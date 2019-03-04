Тренер Хандаев: участие Ломанова в открытии Универсиады является шагом вперед для бенди

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Участие Сергея Ломанова-младшего в церемонии открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске послужит популяризации хоккея с мячом в мире. Таким мнением с журналистами поделился главный тренер мужской сборной России по бенди Ильяс Хандаев.

Церемония открытия Всемирных студенческих игр прошла 2 марта. Ломанов-младший, который недавно объявил о завершении выступлений за национальную команду, зажег огонь Универсиады-2019.

"Церемония открытия - просто супер! Я много всего видел, но даже я был впечатлен. Участие Сергея в церемонии - это шаг вперед для бенди, наши руководители молодцы, что продвигают наш вид спорта", - заявил Хандаев.

На Универсиаде-2019 хоккей с мячом представлен впервые в истории Студенческих игр - в качестве дополнительного вида спорта.