"Автомобилист" впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу екатеринбургского клуба. "Автомобилист" вышел во второй раунд плей-офф КХЛ впервые в истории. Клуб играет в плей-офф КХЛ в шестой раз.

В составе победителей шайбы забросили Илья Крикунов (32-я минута), Вячеслав Литовченко (33, 45) и Дэн Секстон (43). У проигравших отличились Антон Глинкин (2), Игорь Исаев (6) и Александр Шаров (41).

"Трактор" принял участие в розыгрыше Кубка Гагарина в восьмой раз, в сезоне-2012/13 клуб играл в финале. Это третий случай, когда клуб выбыл из турнира на стадии первого раунда, ранее челябинцы уступали "Сибири" (2-4) в 2015 году и "Барысу" (2-4) в 2017-м.

В завершившемся регулярном чемпионате клубы провели между собой четыре матча, "Автомобилист", выигравший Восточную конференцию, победил во всех играх (4:1, 3:2, 2:0, 3:0). В рамках Кубка Гагарина команды встретились впервые.

Пары соперников по второму раунду Кубка Гагарина определятся позднее. Ранее стадию первого раунда также преодолел омский "Авангард", обыгравший казанский "Ак Барс" (4-0).