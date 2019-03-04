Путин поздравил Шмелеву с победой на ЧМ по велоспорту на треке в Польше

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил велосипедистку Дарью Шмелеву с победой в гите с места на 500 м на чемпионате мира по велоспорту на треке в польском Прушкове. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Вы вновь блестяще справились с поставленными задачами, на соревнованиях в Польше продемонстрировали отличную подготовку и решительный настрой. В напряженной борьбе с сильными соперницами одержали честную, по-настоящему красивую победу", - говорится в сообщении.

Путин также выразил признательность наставникам спортсменки и пожелал ей новых свершений и спортивной удачи.

Шмелева одержала победу в гите в субботу. Второе место заняла украинка Алена Старикова (отставание 0,295 секунды), третьей стала Каарле Маккалох из Австралии (+0,407).

Шмелева на турнире выиграла еще две медали - серебро в командном спринте вместе с Анастасией Войновой и бронзу в кейрине. Всего в активе спортсменки четыре победы на чемпионатах мира, семь - на чемпионатах Европы. Кроме того, она завоевала серебряную медаль Олимпийских игр 2016 года.