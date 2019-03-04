Сборная России укрепила преимущество в медальном зачете на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Сборная России увеличила отрыв в общекомандном зачете во второй медальный день Универсиады в Красноярске. В понедельник было разыграно десять комплектов наград.

Второй медальный день Всемирных студенческих игр начался с триумфа российских лыжников. Женская сборная России не оставила шансов своим соперницам в гонке преследования на 5 км и заняла весь пьедестал почета. Обладательницей золотой награды стала Алиса Жамбалова, уже побеждавшая на соревнованиях в индивидуальной гонке. Серебро досталось Екатерине Смирновой, бронза у Яны Кирпиченко.

После старта Жамбалова призналась, что у нее не было уверенности в итоговом результате гонки. "Сегодня у меня не было уверенности в победе, понимала только, что останусь в тройке, но все само собой сложилось, я очень рада, но усталость берет свое. Поэтому не загадываю о третьем золоте, но послезавтра я выйду на старт спринта", - рассказала спортсменка журналистам.

Российские лыжники решили не отставать от женской сборной и повторили их достижение. Победу в мужской гонке преследования на 10 км одержал Иван Якимушкин, серебро и бронзу завоевали его партнеры по команде Антон Тимашов и Иван Кириллов соответственно.

Двукратный чемпион мира среди юниоров Якимушкин завоевал вторую золотую награду на соревнованиях, ранее он стал победителем индивидуальной гонки, однако 22-летний спортсмен не собирается останавливаться на достигнутом и намерен завоевать третье золото Студенческих игр. "Со вторым золотом морально уже легче, - рассказал журналистам Якимушкин. - Кое-какие планы на Универсиаду мы строили, они уже выполнены. Все это позволяет готовиться и выступать с более спокойной душой, буду надеяться на третье золото".

Во вторник лыжников ждет день отдыха, в среду спортсмены выступят в спринте.

Успех в биатлоне

Российские биатлонисты продолжили победную тенденцию, заданную лыжниками. Женская сборная России заняла весь пьедестал почета в индивидуальной гонке на 15 км. Победительницей стала Наталья Гербулова, второй стала Екатерина Мошкова, бронза досталась Елене Чирковой.

Гербулова, являющаяся уроженкой Красноярского края, после старта поблагодарила болельщиков за поддержку и призналась, что главной борьбой в прошедшей гонке стало сражение с собственными эмоциями. "Впечатления замечательные, я красноярская спортсменка и очень рада, что не подвела свой регион. Мы сегодня втроем на пьедестале, спасибо тем, кто верил в нас, - отметила Гербулова. - Самая главная борьба для спортсмена - это борьба с самим с собой, ты выходишь на старт и борешься со своими эмоциями, сегодня мы смогли побороть себя и справились все втроем".

В мужской индивидуальной гонке на 20 км обладателем золотой награды стал Никита Поршнев, серебро завоевал его соотечественник Эдуард Латыпов, третьим стал француз Феликс Котте-Пунье. После победы Поршнев отметил, что атмосфера домашнего соревнования и поддержка болельщиков помогли ему на финише гонки. "Болельщики очень помогали, когда я выходил на финиш, мне так кричали, думал, что оглохну на правое ухо. Когда ехал далеко по трассе, то все равно слышал, как взрывались трибуны, после того, как кто-то из наших заканчивал стрельбу или проезжал мимо", - рассказал 22-летний спортсмен.

Серебряный призер Универсиады-2019 Латыпов по итогам гонки был включен в состав основной сборной России на чемпионат мира в шведском Эстерсунде, который пройдет с 7 по 17 марта. Компанию российскому лыжнику составит еще один участник Студенческих игр Поршнев. Биатлонисты отправятся в Швецию 8 марта, а до вылета в Эстерсунд примут участие еще в двух гонках - в спринте и гонке преследования.

Первые медали в шорт-треке

Во вторник были разыграны первые комплекты наград в соревнованиях по шорт-треку. Чемпионка Европы 2018 года в эстафете россиянка Екатерина Ефременкова завоевала бронзовую награду на дистанции 1500 м. Победительницей соревнований стала двукратная олимпийская чемпионка южнокореянка Ким А Ран, серебряную награду завоевала француженка Орель Монвуазен.

21-летняя Ефременкова призналась, что не смогла победить в гонке из-за выбора неправильной тактики. "Я не очень довольна третьим местом, потому что каждый из нас приезжает сюда за золотом. Немного не получилось в финале, думаю, тактически проиграла, командной тактики у нас не было, каждый бежал сам за себя, просто я начала очень поздно обгонять".

Еще один комплект наград был разыгран в лыжной акробатике. Российские фристайлисты Кристина Спиридонова и Станислав Никитин заняли второе место в смешанных командных соревнованиях, уступив представителям Белоруссии Александре Романовской и Артему Башлакову. Бронзовые награды достались россиянам Любови Никитиной и Максиму Бурову, для которого эта медаль стала второй на Универсиаде, ранее в воскресенье спортсмен завоевал золото в личных соревнованиях.

Никитин дал положительную оценку своему выступлению. "Выступление оцениваю хорошо, сделал все, что мог. Видел, что Кристина ошиблась, и настраивался на максимум, понимал, что нужно сделать прыжок максимально хорошо, и у меня все получилось", - рассказал 23-летний спортсмен.

Дебют спортивного ориентирования на Универсиаде

Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Всемирных студенческих игр. Этот вид программы включен по предложению оргкомитета России по подготовке и проведению Универсиады. Первыми на дистанцию в спринте вышли мужчины, в числе участников, помимо зарекомендовавших себя в этом виде спорта россиян и представителей скандинавских стран, оказались представители Японии, Киргизии и даже Монголии. Первым чемпионом Универсиады в ориентировании стал российский спортсмен Владислав Киселев, а его соотечественник Сергей Горланов завоевал бронзу, серебряным призером стал норвежец Эудун Хеймдаль.

Киселев признался, что спринт сложился для него нелегко. "У меня было немало стартов международного уровня, но сегодня мне пришлось тяжело - были недочеты в заходах на контрольные пункты. На чемпионатах мира и Европы есть красная группа, стартующая в конце, а тут я был в середине стартового протокола", - рассказал Киселев журналистам.

В женском спринте серебро в копилку сборной России принесла Марина Вяткина, уступившая лишь представительнице Финляндии Лиизе Майе Ненонен. Бронзовая награда досталась ее соотечественнице Мирке Маарит Суутари.

Позднее на Играх в Красноярске разыграют еще пять комплектов наград в данной дисциплине - будут определены чемпионы Универсиады в гонке преследования, гонке на средней дистанции, а также в смешанной эстафете.

Новые победы в игровых видах

Российские команды продолжают радовать болельщиков победами в игровых видах спорта. 4 марта мужская сборная России по хоккею с мячом разгромила команду Норвегии со счетом 9:1, а женская сборная по хоккею - команду Японии (8:1), при этом пропущенная шайба от японок стала для россиянок первой на турнире. Сборные России по керлингу не могут похвастаться стабильными результатами. Мужская команда в первом матче игрового дня проиграла чешским керлингистам (3:10), однако сумела проделать работу над ошибками и в следующем матче одержала волевую победу в дополнительном энде в матче с командой Швеции (5:4), женская команда в своем матче не смогла переиграть китаянок (6:8).

Игрок сборной России по хоккею с мячом Сергей Ган, ставший автором дубля в ворота команды Норвегии, пообещал, что национальная команда улучшит свою игру к финальной стадии турнира. "Сегодняшняя игра далась нам полегче, чем со сборной Казахстана (россияне выиграли со счетом 9:1 - прим. ТАСС), тот матч был тяжелее, более нервным, потому что это была наша первая игра, мы присматривались и притирались друг к другу. Сейчас потихоньку начинаем наигрывать связки - что-то получается, а в чем-то нам еще надо доработать взаимопонимание", - заявил Ган.

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков сообщил журналистам, что в следующем матче против команды США россиянки будут играть только на победу. "Теперь готовимся к матчу с американками, будем играть только на победу. Наши сегодняшние соперницы японки ранее обыграли эту команду, но в данном случае это ни о чем не говорит - на данном этапе любая команда может обыграть любую", - рассказал Чистяков.

После второго медального дня Универсиады сборная России укрепила отрыв в общекомандном зачете, завоевав более половины медалей второго соревновательного дня - 17 из 30. Всего в активе российской команды девять золотых, 11 серебряных и восемь бронзовых наград. Второе место в зачете делят сборные Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали.

Во вторник на Всемирных студенческих играх будет разыграно семь комплектов наград. Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.