Футболист "Зенита" Ракицкий впервые с 2011 года не вызван в сборную Украины

ТАСС, 4 марта. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Португалии и Люксембурга. Состав команды опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Ракицкий перешел в "Зенит" в январе 2019 года из донецкого "Шахтера", за который выступал с 2009 года.
В составе сборной Украины Ракицкий дебютировал в октябре 2009 года. В предыдущий раз он не был включен в состав национальной команды в июне 2011 года, тогда украинские футболисты в рамках учебно-тренировочного сбора провели товарищеские матчи с командами Узбекистана и Франции, а Ракицкий в тот момент принимал участие в молодежном чемпионате Европы.
В общей сложности 29-летний защитник провел в сборной Украины 54 матча, в которых забил четыре гола. Его последний матч за национальную команду состоялся в Лиге наций 16 октября 2018 года, тогда сборная Украины на своем поле обыграла команду Чехии со счетом 1:0, Ракицкий провел на поле весь матч.