Футболист "Зенита" Ракицкий впервые с 2011 года не вызван в сборную Украины

ТАСС, 4 марта. Защитник санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Португалии и Люксембурга. Состав команды опубликован на официальном сайте Федерации футбола Украины.

Ракицкий перешел в "Зенит" в январе 2019 года из донецкого "Шахтера", за который выступал с 2009 года.