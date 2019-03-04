Баскетболисты "Химок" победили ЦСКА впервые за четыре года в Единой лиге ВТБ

"Химки" впервые за четыре года обыграли ЦСКА в Единой лиге, прервав серию из 17 поражений. Последняя победа подмосковного клуба над армейцами в этом турнире до этого была одержана в феврале 2015 года - 107:104. Также "Химки" обыграли ЦСКА впервые за пять последних матчей во всех турнирах.

"Химки" прервали трехматчевую серию поражений в Единой лиге и четырехматчевую - во всех турнирах. Армейцы прервали серию из трех побед во всех турнирах и потерпели второе поражение в последних 11 матчах во всех турнирах. В турнирной таблице Единой лиги ВТБ подмосковный клуб занимает четвертое место, одержав 13 побед в 18 матчах. ЦСКА занимает первое место, имея 16 побед после 19 игр.

В следующем матче "Химки" на выезде сыграют с "Нижним Новгородом" 11 марта, в тот же день ЦСКА в гостях проведет встречу с польской "Зелена Гурой".