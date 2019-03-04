Ватутин: баскетболисты ЦСКА не делают трагедии из поражения от "Химок"

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА не делают трагедии из поражения от "Химок" в Единой лиге ВТБ - команде была необходима подобная встряска. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Андрей Ватутин.

Армейцы проиграли в овертайме "Химкам" со счетом 72:73 в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. "Химки" впервые за четыре года обыграли ЦСКА в Единой лиге, прервав серию из 17 поражений. Последняя победа подмосковного клуба над армейцами в этом турнире до этого была одержана в феврале 2015 года - 107:104.

"Матч получился отличным, была великолепная атмосфера, и имеет все шансы стать лучшим в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ, - сказал Ватутин. - Нам была необходима подобная встряска - впереди много важных матчей в Евролиге. Во всем надо находить позитив, только надо разобраться, почему у нас столько было потерь и промахов из очевидных ситуаций. "Химки" же без двух травмированных игроков Микки и Крокера показали, что не так важно, кто не играет, важно, кто играет и как".

"Мы ужасно провели матч, совершили 20 потерь, но все равно оставались в "игре" и это, пожалуй, можно занести в актив, что не опустили руки, уступая семь очков в овертайме. Думаю, игра понравилась болельщикам обеих команд", - добавил он.

По мнению президента ЦСКА, трагедии в поражении никакой нет. "Химки" победили заслуженно, мы уступили в борьбе и могли выиграть. В Единой лиге ВТБ лучшие с точки зрения интриги и зрительского интереса матчи традиционно проходят между ЦСКА и "Химками", и, как правило, мы их проигрываем, но потом выигрываем чемпионат. Надеюсь, эта традиция сохранится", - добавил он.

Следующий матч в турнире ЦСКА проведет 11 марта с польской "Зеленой Гурой".