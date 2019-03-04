"Торпедо" сравняло счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ с "Барысом"

ТАСС, 4 марта. Нижегородское "Торпедо" обыграло астанинский "Барыс" со счетом 5:4 во втором овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе "Торпедо" отличились Антон Волченков (31-я минута), Михаил Варнаков (37), Дамир Жафяров (58), Филипп Хольм (59) и Владимир Галузин (96). У "Барыса" шайбы забросили Патрис Кормье (8-я минута), Павел Акользин (15), Мэттью Фрэттин (17) и Кёртис Валк (50).

"Торпедо" удалось обыграть "Барыс", проигрывая по ходу второго периода - 0:3 и забросив две шайбы за три минуты до конца основного времени. Форвард астанинского клуба Фрэттин набрал очки в четвертом матче кряду.

В регулярном чемпионате клубы провели между собой два матча, одержав по одной победе. В рамках плей-офф команды ранее никогда не встречались. "Барыс" в девятый раз играет в плей-офф КХЛ, дважды сумев преодолеть стадию первого раунда (2013/14, 2016/17). "Торпедо" участвует в восьмом розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб также выходил два раза (2011/12, 2015/16).

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Следующий матч пройдет 6 марта в Астане.